Экс-вратарь «Ак Барса» Ахтямов стал лучшим игроком в дебютном матче в АХЛ

Российский вратарь Артур Ахтямов впервые сыграл в АХЛ, во второй по силе хоккейной лиге в Северной Америке. В дебютной игре за фарм-клуб «Торонто» голкипера признали первой звездой встречи.

«Марлис» обыграли «Сан-Диего Гуллз» (4:1) в игре регулярного чемпионата АХЛ. Ахтямов отразил 37 из 38 бросков соперника по воротам и стал лучшим игроком матча. Сменщиком россиянина был заявлен другой российский вратарь Вячеслав Пекса.

Ахтямов проводит свой первый сезон в Северной Америке. Ранее голкипер выступал в системе казанского «Ак Барса». По итогам прошлого сезона Ахтямов в составе альметьевского «Нефтяника» выиграл в плей-офф ВХЛ. Вратарь был признан самым полезным игроком финальной серии с АКМ (4:0).



Пекса также является бывшим игроком клубной системы казанского «Ак Барса».



Ранее в «Реальном времени» выходил материал об игре команды Анвара Гатиятулина на старте сезона. «Ак Барс» испытывает сложности во вратарской позиции, где в нынешнем сезоне выступают Тимур Билялов и Амир Мифтахов.

Зульфат Шафигуллин