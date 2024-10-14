Татарстан занял 12-е место в рейтинге регионов по материальному благополучию населения

Фото: Сейтумерова Анна

Татарстан занял 12-е место из 85 оцененных в рейтинге регионов по материальному благополучию населения. Об этом сообщает РИА «Новости».

По результатам 2023 года лидерами стали Магаданская область, набравшая 98,42 балла, Чукотский автономный округ с 99,01 балла и Ямало-Ненецкий, продемонстрировавший максимальное количество баллов — 100. Татарстан в 2023 году набрал 65,39 балла.

На последних строчках расположились Карачаево-Черкесия (7,95 балла), Тува (7,19 балла) и Ингушетия (2,33 балла).



Уровень жизни в разных регионах России сильно отличается, что определяется экономическим развитием, климатом и отраслями специализации. Эксперты отмечают, что в целом наблюдается положительная динамика доходов населения: медианные среднедушевые доходы выросли на 11% по сравнению с прошлым годом. Однако в некоторых регионах жилье продолжает дорожать, что снижает его доступность и оценку рейтинга.



Напомним, по итогам января—июля Казань не попала в число лидеров по доле позиций с зарплатой выше 100 тыс. рублей. Первое место среди регионов по количеству вакансий с окладом более 100 тыс. рублей заняла Москва (25%), на втором расположилась Московская область (13%). Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург (10%).

Дарья Пузикова