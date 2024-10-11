Илон Маск представил беспилотное роботакси Cybercab от Tesla

Фото: Динар Фатыхов

Илон Маск представил беспилотное роботакси Cybercab от Tesla на мероприятии «Мы, робот». На сцене перед публикой выстроились десятки автономных такси. Маск сам подъехал на одном из Cybercab к сцене.

Новое такси не имеет ни педалей, ни руля, что делает его, по словам Маска, в десять раз проще в использовании, чем обычный автомобиль. Он сравнил его с лифтом: «Нажал кнопку и забыл».

Цена Cybercab составит менее 30 тыс. долларов. Маск заявил, что цель компании — изменить облик дорог и сделать будущее похожим на будущее.

Более 3 млн человек смотрели прямой эфир презентации на платформе Х, а участники мероприятия получили возможность лично прокатиться на Cybercab.

Напомним, что глава SpaceX Илон Маск объявил о планах компании совершить первый беспилотный полет корабля Starship к Марсу уже в конце 2026 года, об этом он сообщил на своей странице в соцсети X. Запуск запланирован на следующий благоприятный для межпланетных миссий период, который наступает каждые 26 месяцев.



Анастасия Фартыгина