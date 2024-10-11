Илон Маск представил беспилотное роботакси Cybercab от Tesla
Илон Маск представил беспилотное роботакси Cybercab от Tesla на мероприятии «Мы, робот». На сцене перед публикой выстроились десятки автономных такси. Маск сам подъехал на одном из Cybercab к сцене.
Новое такси не имеет ни педалей, ни руля, что делает его, по словам Маска, в десять раз проще в использовании, чем обычный автомобиль. Он сравнил его с лифтом: «Нажал кнопку и забыл».
Цена Cybercab составит менее 30 тыс. долларов. Маск заявил, что цель компании — изменить облик дорог и сделать будущее похожим на будущее.
Более 3 млн человек смотрели прямой эфир презентации на платформе Х, а участники мероприятия получили возможность лично прокатиться на Cybercab.
Напомним, что глава SpaceX Илон Маск объявил о планах компании совершить первый беспилотный полет корабля Starship к Марсу уже в конце 2026 года, об этом он сообщил на своей странице в соцсети X. Запуск запланирован на следующий благоприятный для межпланетных миссий период, который наступает каждые 26 месяцев.
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