Пассажиры рейса Казань — Волгоград не могут вылететь из аэропорта уже пять часов

Фото: Максим Платонов

Сегодня в казанском аэропорту рейс из столицы Татарстана в Волгоград задерживают уже на пять часов. Как сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокураты, они взяли этот случай под контроль.

— 12 октября 2024 года произошла задержка рейса № 904 сообщением Казань — Волгоград авиакомпании «Икар». Вылет отложили на 8 часов — с 12.50 до 20.30 по технической причине. На рейс зарегистрировано 97 пассажиров, — уточнило ведомство.

На время ожидания вылета авиакомпания предоставит пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. В аэропорту находится старший помощник Татарского транспортного прокурора, в настоящее организована работа мобильной приемной.



Напомним, что сегодня утром работу воздушной гавани города ограничивали на два часа.

Олег Исаков