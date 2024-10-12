В казанском аэропорту ввели временные ограничения на полеты
В целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в Казани введены временные ограничения на работу международного аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Уточняется, что их ввели с целью обеспечения безопасности полетов.
В прошлый раз ограничения вводились девять дней назад. Тогда воздушная гавань столицы Татарстана не принимала и не отправляла рейсы три часа.
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