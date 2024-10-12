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В казанском аэропорту ввели временные ограничения на полеты

09:24, 12.10.2024
В казанском аэропорту ввели временные ограничения на полеты
Фото: Максим Платонов

В целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в Казани введены временные ограничения на работу международного аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что их ввели с целью обеспечения безопасности полетов.

В прошлый раз ограничения вводились девять дней назад. Тогда воздушная гавань столицы Татарстана не принимала и не отправляла рейсы три часа.

Олег Исаков

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