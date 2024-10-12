Услуги бьюти-специалистов стали самыми популярными в Казани за III квартал 2024 года

Фото: Динар Фатыхов

В III квартале 2024 года казанцы чаще всего пользовались услугами специалистов в сфере красоты. Маникюр и педикюр стали самыми востребованными услугами в городе с начала года. Об этом «Реальному времени» рассказали аналитики сервиса «Авито Услуги».

По их данным, спрос россиян на услуги специалистов в разных отраслях вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В топе интересов у горожан стал маникюр и педикюр, на втором месте — деловое консультирование. В пятерку лидеров также вошли оформление, коррекция и окрашивание бровей и ресниц, сантехнические работы и СПА-услуги, массаж.

Лидерами по абсолютному спросу в этом отрезке времени оказались Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Дальневосточный федеральный округ и Казань.



Причины стабильности мастеров бьюти-сферы объяснил старший управляющий директор «Авито Услуг» Артем Кумпель. По его словам, все связано с несезонностью этой сферы.

— В бьюти-бизнесе нет сезонности, поэтому мастера ногтевого сервиса стабильно занимают верхнюю строчку рейтинга самых востребованных у казанцев специалистов. Рост популярности делового консультирования обусловлен развитием сегмента малого и среднего бизнеса в стране, — уточнил он.

Олег Исаков