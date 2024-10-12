Новости общества

20:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

При взрыве на заправке в Грозном погибли четыре человека, из них двое детей

16:40, 12.10.2024

Четыре человека погибли в результате взрыва на заправке Ахматовском районе Грозного, сообщила пресс-служба МЧС России. Уточняется, что среди погибших оказались двое детей.

В настоящее время спасатели ликвидировали очаг возгорания — всего на месте отработали 7 единиц техники и 35 сотрудников МЧС.

По данным ТАСС, в результате инцидента повреждены «угол жилого дома» и несколько автомобилей.

Обломки взорвавшейся цистерны обнаружили рядом с жилыми зданиями в нескольких десятках метрах от АЗС.

Олег Исаков

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоПроисшествия

Новости партнеров

Читайте также