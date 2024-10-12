При взрыве на заправке в Грозном погибли четыре человека, из них двое детей
Четыре человека погибли в результате взрыва на заправке Ахматовском районе Грозного, сообщила пресс-служба МЧС России. Уточняется, что среди погибших оказались двое детей.
В настоящее время спасатели ликвидировали очаг возгорания — всего на месте отработали 7 единиц техники и 35 сотрудников МЧС.
По данным ТАСС, в результате инцидента повреждены «угол жилого дома» и несколько автомобилей.
Обломки взорвавшейся цистерны обнаружили рядом с жилыми зданиями в нескольких десятках метрах от АЗС.
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