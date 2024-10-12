Почти 1800 человек в Татарстане освоили новые специальности по нацпроекту

Фото: Олег Тихонов

В рамках федпроекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» в Татарстане на базе кадровых центров «Работа России» прошли обучение новым специальностям 1 794 человека. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда республики. Отмечается, что в 2023 году количество обучившихся было выше — 8 276 человек.

Обучение финансируется из федерального бюджета и ориентировано на различные категории граждан: людей старше 50 лет, инвалидов, работников под риском увольнения и неработающих матерей с детьми дошкольного возраста.

На территории Татарстана действуют четыре кадровых центра: в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и Кукморском районе.

Обучения проводятся по 263 программам, охватывающим такие области, как IT, аналитика данных, программирование и управление персоналом.

Олег Исаков