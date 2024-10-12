Бастрыкин поручил доложить по делу о покушении на силовиков в Ингушетии

Уголовное дело по факту покушения на жизнь сотрудников МВД в Ингушетии поставлено на контроль в центральном аппарате Следкома России. Об этом сообщила пресс-служба СК.

По данным ведомства, вечером 11 октября в Назрани неизвестные лица из автомобиля произвели несколько выстрелов в другую машину, в которой находились сотрудники МВД по региону. В результате случившегося убиты трое — сотрудник патрульно-постовой службы, находившийся вне службы, и его родственники.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), а также по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Олег Исаков