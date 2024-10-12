Неизвестные напали на силовиков в Ингушетии: погибли три человека

Фото: Олег Тихонов

Накануне вечером неизвестные открыли огонь по машине, в которой находились сотрудники правоохранительных органов. Происшествие случилось рядом с трассой «Кавказ».

По сообщению ТАСС, целью нападавших был заместитель руководителя регионального центра противодействию экстремизму Адам Хамхоев. В результате нападения погибли три человека — сотрудник патрульно-постовой службы, находившийся вне службы, и его родственники.

Возбуждены два уголовных дела, а в регионе объявлен план «Перехват». Убийц разыскивают сотрудники полиции.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Олег Исаков