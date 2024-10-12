Ограничения на прилеты и вылеты с казанского аэропорта сняты

Фото: Максим Платонов

В Казани сняли ограничения на прилеты и вылеты самолетов из международного аэропорта. Об этом сообщил представитель Росавиации.

По его словам, за это время (с 8.40 до 10.00 мск) на запасные аэродромы «ушли» шесть воздушных судов.

Напомним, что это второе за этот месяц ограничение работы воздушной гавани столицы Татарстана.