Следком России взял под контроль расследование ДТП под Мензелинском

В результате столкновения двух автобусов под Мензелинском погибли два человека. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту трагедии.

Как сообщили в пресс-службе Следкома, дело возбуждено по статьям 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») и 264 («Нарушение правил дорожного движения») УК РФ.

По предварительной версии, два автобуса столкнулись на 1 100-м км трассы М-7 «Волга» в Мензелинском районе. Один из автобусов, в котором находились 12 человек, следовал из Уфы в Челны. Второй, в котором был только водитель, от удара улетел в кювет. Первый автобус перегородил трассу.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по Татарстану Павлу Олейнику доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Рената Валеева