На трассе М-7 «Волга» под Мензелинском произошло ДТП: два человека погибли, восемь пострадали
Два автобуса столкнулись на 1100-м км трассы М-7 «Волга» в Мензелинском районе. Один из автобусов, в котором находились 12 человек, следовал из Уфы в Челны. Второй, в котором был только водитель, от удара улетел в кювет. Первый автобус перегородил трассу. Об этом сообщает прокуратура республики.
- По предварительной информации, в результате аварии погибли два человека, восемь получили травмы.
Исполняющий обязанности прокурора Мензелинского района Тимур Габдуллин выехал на место происшествия для выяснения обстоятельств ДТП. Организована проверка.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.