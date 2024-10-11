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На трассе М-7 «Волга» под Мензелинском произошло ДТП: два человека погибли, восемь пострадали

10:21, 11.10.2024
На трассе М-7 «Волга» под Мензелинском произошло ДТП: два человека погибли, восемь пострадали
Фото: скриншот видео очевидцев

Два автобуса столкнулись на 1100-м км трассы М-7 «Волга» в Мензелинском районе. Один из автобусов, в котором находились 12 человек, следовал из Уфы в Челны. Второй, в котором был только водитель, от удара улетел в кювет. Первый автобус перегородил трассу. Об этом сообщает прокуратура республики.

  • По предварительной информации, в результате аварии погибли два человека, восемь получили травмы.

Исполняющий обязанности прокурора Мензелинского района Тимур Габдуллин выехал на место происшествия для выяснения обстоятельств ДТП. Организована проверка.

Анастасия Фартыгина

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