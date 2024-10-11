Ураган «Милтон» выгнал крокодилов на улицы Флориды

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Крокодилы, вытесненные из своей среды обитания ураганом «Милтон», появились на улицах и в домах Флориды. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ураган «Милтон» обрушился на центральное западное побережье Флориды в ночь на четверг. Перед ураганом через штат прошли несколько торнадо, что привело к дополнительным разрушениям.

Крокодилы чувствуют падение атмосферного давления перед приближением урагана, наводнение позволяет им свободно перемещаться. Жителям Флориды рекомендуют быть осторожными и не трогать этих животных.

Президент США Джо Байден объявил чрезвычайное положение во Флориде и распорядился предоставить федеральную помощь.

По последним данным, число погибших от урагана выросло до 16 человек.

Рената Валеева