Банк России опубликовал курс валют на выходные, с 12 по 14 октября
Банк России опубликовал официальный курс валют на выходные с 12 по 14 октября. По отношению ко всем денежным единицам рубль укрепился.
Доллар опустился в цене на 1,17 рубля, цена евро снизилась на 1,4 рубля, юань также убавил на 0,22 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 13,48 рубля;
- доллар — 96,07 рубля;
- евро — 105,11 рубля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.