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Банк России опубликовал курс валют на выходные, с 12 по 14 октября

18:21, 11.10.2024
Банк России опубликовал курс валют на выходные, с 12 по 14 октября
Фото: Анна Сейтумерова

Банк России опубликовал официальный курс валют на выходные с 12 по 14 октября. По отношению ко всем денежным единицам рубль укрепился.

Доллар опустился в цене на 1,17 рубля, цена евро снизилась на 1,4 рубля, юань также убавил на 0,22 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 13,48 рубля;
  • доллар — 96,07 рубля;
  • евро — 105,11 рубля.

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