В Казани на полтора месяца ограничат движение транспорта на Краснококшайской

Фото: Мария Зверева

В Казани с 12 октября по 30 ноября будет ограничено движение транспорта на участке улицы Краснококшайской от улицы Поперечно-Базарной до улицы Чкалова.

Причиной ограничения движения станет капитальный ремонт ливневой канализации, сообщает комитет внешнего благоустройства.

Напомним, с 10 по 15 октября на улице Большой Красной в Казани ограничено движение транспорта и пешеходов. Это связано с монтажом сетей водоснабжения и водоотведения.

Рената Валеева