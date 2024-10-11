В Казани на полтора месяца ограничат движение транспорта на Краснококшайской
В Казани с 12 октября по 30 ноября будет ограничено движение транспорта на участке улицы Краснококшайской от улицы Поперечно-Базарной до улицы Чкалова.
Причиной ограничения движения станет капитальный ремонт ливневой канализации, сообщает комитет внешнего благоустройства.
Напомним, с 10 по 15 октября на улице Большой Красной в Казани ограничено движение транспорта и пешеходов. Это связано с монтажом сетей водоснабжения и водоотведения.
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