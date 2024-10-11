На Эвересте найдены останки альпиниста, который погиб 100 лет назад

Фото: Реальное время

Команда журнала National Geographic обнаружила на склонах Эвереста останки, которые принадлежат британскому альпинисту Эндрю Ирвину. Он погиб 100 лет назад при покорении вершины, передает ТАСС.

На леднике Ронгбук были найдены ботинок и фрагменты ноги. На носке ботинка была красная этикетка с вышитым именем «А. К. Ирвин». В настоящее время проводится анализ ДНК останков, чтобы окончательно подтвердить их принадлежность.

Ирвин пропал без вести в 1924 году вместе с Джорджем Мэллори, когда они пытались первыми достичь вершины Эвереста. Их экспедиция — одна из главных загадок альпинизма, так как до сих пор неизвестно, погибли ли они при восхождении или при спуске, уже покорив вершину.

Если ученым удастся доказать, что Ирвин и Мэллори первыми достигли вершины Эвереста, история альпинизма будет переписана. Сейчас считается, что первое зарегистрированное восхождение на Эверест совершили в 1953 году Эдмунд Хилари и Тенцинг Норгей.

Тело Мэллори было найдено в 1999 году, но эта находка не пролила свет на детали их восхождения. Единственным фактом, косвенно указывающим на то, что они первыми покорили пик Эвереста, стало отсутствие фотографии супруги, которую Мэллори планировал оставить на вершине. При Ирвине же была камера, которую исследователи стремятся найти уже не первое десятилетие. Фотограф и режиссер Джимми Чин, входивший в команду обнаруживших ботинок документалистов, считает, что находка «определенно сужает область поиска» камеры.

С начала экспедиций по покорению Эвереста в 1920-х годах на горе погибло более 300 человек. Некоторые из них скрыты под снегом или погребены в глубоких трещинах. Успешно за минувшее столетие на самую высокую вершину мира, высотой 8 848 м над уровнем моря, поднялись более 11 тыс. человек.

Рената Валеева