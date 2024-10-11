Ущерб сократился до 62,2 млн: экс-глава Роскадастра в Татарстане частично признал вину

Фото: Ирина Плотникова

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов утвердил обвинение бывшему директору татарстанского отделения Средне-Волжского филиала АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» (Роскадастр) Рустаму Хасанову. За время следствия ущерб от предполагаемой силовиками аферы сократился на 16 млн рублей.

По версии следствия, с января 2015 года по январь 2023 года обвиняемый организовал работу параллельной Роскадастру структуры ООО «КЦ «Рубикон», которая оказывала коммерческие услуги организациями за счет сил и средств подчиненных Хасанова.

Данный эпизод в ГСУ МВД Татарстана и прокуратуре республики квалифицировали как мошенничество в особо крупном размере. При этом за время расследования размер предполагаемого ущерба сократился с 78,5 до 62,2 млн рублей.

При этом в деле Хасанова появилось обвинение в легализации части похищенных средств — более 48 млн рублей — путем поддельных платежек и фиктивных финансовых операций с подконтрольными ему предпринимателями за якобы выполненные геодезические и кадастровые работы. Также экс-чиновнику вменяют неправомерный оборот платежей.

Вину он признает частично, не согласен с квалификацией, уточнила старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова «Реальному времени».

Отметим, в августе 2023-го на заседании суда по аресту защита Хасанова называла обвинение в афере необоснованным, указывая, что речь идет об упущенной выгоде Роскадастра и тут применима статья 165 УК РФ — причинение имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения.

Дело рассмотрит Ново-Савиновский суд Казани.