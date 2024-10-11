Казанцы должны отдать почти 20 млн рублей за парковку в зеленых зонах города
С начала года в Казани зафиксировано почти 12 тыс. случаев парковки на зеленых зонах. Это привело к наложению штрафов на сумму около 20 млн рублей, из которых 9 млн уже взыскано, передает пресс-служба.
Несмотря на штрафы, проблема парковки на газонах остается актуальной, ежегодно увеличивая число уничтоженных зеленых зон, которых в городе уже насчитывается 40.
Начальник управления административно-технической инспекции Казани Наиль Минвалеев объяснил, как определить зеленую зону: это участок земли, приподнятый относительно проезжей части, огороженный бордюром, с газоном, деревьями и кустарниками. Парковка на таких участках уничтожает растительность, приводит к образованию грязи и пыли, нарушая благоустройство города.
Минвалеев отметил, что в Казани не прижилась практика организации экопарковок, так как интенсивное движение разрушает растительность. Он предложил использовать для таких стоянок другие материалы, чтобы сохранить зеленые зоны.
Жители могут сообщить о парковке на зеленой зоне, обратившись в районную администрацию или УАТИ. За нарушение накладывается штраф от 2 до 3,5 тыс. рублей для физлиц, от 5 до 20 тыс. рублей для должностных лиц, от 50 до 100 тыс. рублей для юрлиц.
За шесть месяцев 2024 года было обжаловано 79 постановлений о штрафе.
С 15 апреля текущего года началась автоматическая фиксация парковки автомобилей на озелененных территориях.
— На благоустройство мы тратим немалые деньги. Это деньги всех горожан, налогоплательщиков, поэтому недовольные бывают и идут судиться. Они стараются оспаривать в судах эти штрафы. Надо понимать, что судятся они потом не с нами, а со всеми, кто живет в этом городе, в том числе со своими соседями, — сказал мэр города Ильсур Метшин.
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