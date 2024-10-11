Казанцы должны отдать почти 20 млн рублей за парковку в зеленых зонах города

Фото: Динар Фатыхов

С начала года в Казани зафиксировано почти 12 тыс. случаев парковки на зеленых зонах. Это привело к наложению штрафов на сумму около 20 млн рублей, из которых 9 млн уже взыскано, передает пресс-служба.

Несмотря на штрафы, проблема парковки на газонах остается актуальной, ежегодно увеличивая число уничтоженных зеленых зон, которых в городе уже насчитывается 40.

Начальник управления административно-технической инспекции Казани Наиль Минвалеев объяснил, как определить зеленую зону: это участок земли, приподнятый относительно проезжей части, огороженный бордюром, с газоном, деревьями и кустарниками. Парковка на таких участках уничтожает растительность, приводит к образованию грязи и пыли, нарушая благоустройство города.

Минвалеев отметил, что в Казани не прижилась практика организации экопарковок, так как интенсивное движение разрушает растительность. Он предложил использовать для таких стоянок другие материалы, чтобы сохранить зеленые зоны.

Для автоматической фиксации нарушений используются передвижные аппаратные комплексы, которые работают в связке с оцифрованными границами зеленых зон. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Жители могут сообщить о парковке на зеленой зоне, обратившись в районную администрацию или УАТИ. За нарушение накладывается штраф от 2 до 3,5 тыс. рублей для физлиц, от 5 до 20 тыс. рублей для должностных лиц, от 50 до 100 тыс. рублей для юрлиц.

За шесть месяцев 2024 года было обжаловано 79 постановлений о штрафе.

С 15 апреля текущего года началась автоматическая фиксация парковки автомобилей на озелененных территориях.

— На благоустройство мы тратим немалые деньги. Это деньги всех горожан, налогоплательщиков, поэтому недовольные бывают и идут судиться. Они стараются оспаривать в судах эти штрафы. Надо понимать, что судятся они потом не с нами, а со всеми, кто живет в этом городе, в том числе со своими соседями, — сказал мэр города Ильсур Метшин.

Рената Валеева