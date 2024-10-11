Илон Маск представил гуманоидных роботов Optimus от Tesla

Илон Маск представил гуманоидных роботов Optimus, разработанных компанией Tesla, на презентации в студии Warner Bros. в Калифорнии. Роботы, по словам Маска, могут выполнять различные задачи, включая уход за детьми, выгул собак, стрижку газонов, покупку продуктов, и даже быть другом.

Стоимость Optimus составит от 20 тыс. до 30 тыс. долларов, что, по мнению Маска, сделает их доступными для всех.

На презентации также был представлен роботизированный автомобиль Cybercab. Маск сообщил, что уже существует 50 автономных электромобилей без рулевого управления, которые будут использоваться для перевозок пассажиров.

Ранее Маск заявлял о вводе в эксплуатацию нескольких тысяч Optimus на предприятиях Tesla в 2025 году.

Идея создания гуманоидных роботов была выдвинута Маском в августе 2021 года. Роботы должны быть ростом с человека и способны поднимать до 20 кг.

Анастасия Фартыгина