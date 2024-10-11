Гидрометцентр: в Татарстане продлили штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности лесов

С 12 по 16 октября 2024 года в центральных и восточных районах Татарстана ожидается сохранение чрезвычайной и высокой пожарной опасности лесов, соответствующей 5 и 4 классам.

Министерство природных ресурсов и экологии России, а также гидрометцентр республики призывают жителей соблюдать осторожность и избегать действий, способствующих возникновению пожаров.

Напомним, что пасмурный циклон, принесший дожди в Татарстан, отступит, уступая место северному антициклону. В ночные часы ожидается дополнительное выхолаживание. По прогнозам, антициклон будет удерживать власть в регионе до середины следующей недели, осадки в это время не ожидаются.



Анастасия Фартыгина