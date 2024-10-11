Молодежная сборная России по футболу победила Китай с разгромным счетом

Фото: Динар Фатыхов

Молодежная сборная России по футболу разгромила команду Китая в товарищеском матче. Игра прошла в китайском Сянхэ и закончилась победой россиян со счетом 6:0.

В составе сборной России отличились Игорь Дмитриев (дважды), Никита Салтыков (с пенальти), Илья Родионов, Александр Чупаев и Кирилл Никишин. С первых минут на поле за россиян играл защитник «Рубина» Илья Рожков.

14 октября молодежные сборные России и Китая проведут ответный поединок. Товарищеские встречи проходят в рамках подготовки китайской команды к отборочным матчам Кубка Азии — 2025 и к Азиатским играм — 2026.

Сборная России отстранена от международных турниров по футболу с весны 2022 года. Санкции введены из-за ситуации вокруг Украины.

Зульфат Шафигуллин