С сентября сливочное масло подорожало на 10—30%

Фото: Реальное время

С сентября розничные цены на молочную продукцию с повышенным содержанием молочного жира (сливочное масло, сливки, сметану, йогурты, сыры) выросли от 10 до 30%. Причиной стал пересмотр крупнейшими торговыми сетями закупочных цен.

— Повышения на масло ждали давно. Но не все торговые сети быстро принимают решения, и к тому же это социальный продукт. Здесь требуется больше времени на обоснование роста стоимости. Согласование новых розничных цен проходило на всех уровнях. Лишь в сентябре этот вопрос удалось согласовать, поэтому ценники поменялись, — рассказал «Реальному времени» руководитель одной из крупных компаний по переработке молока, уточнив, что цены на сливочное масло подняли примерно на 30%.

Кроме того, на рост себестоимости производства повлияли другие факторы — это индексация заработной платы сотрудников, рост ключевой ставки до 19% «и, конечно, увеличение спроса на саму продукцию», подчеркнули в пресс-службе Минсельхозпрода Татарстана.

Подробнее — в материале «Реального времени».

