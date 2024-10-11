Прокуроры начнут проверять качество транспортного обслуживания населения

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам проверить качество транспортного обслуживания населения. В рамках проверок предстоит оценить соблюдение законодательства при перевозке пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом.

Особое внимание будет уделено доступности транспортной инфраструктуры, обоснованности формирования цен на проезд, наличию и удобству маршрутов с учетом потребностей населения.

Прокуратура также проверит вопросы планирования и развития регулярных перевозок, включая установление, изменение и отмену муниципальных, межмуниципальных и смежных межрегиональных маршрутов, а также проведение конкурсов на право их обслуживания.

Надзорные мероприятия охватят и перевозчиков с оценкой соблюдения условий отбора на право осуществления деятельности, организации работы водителей в целях обеспечения безопасности дорожного движения, а также создания условий для повышения их квалификации.



Анастасия Фартыгина