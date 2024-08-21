В Казани жители районов жалуются на внезапное отключение горячей воды

Фото: Динар Фатыхов

В Казани жители домов в Кировском районе пожаловались на отсутствие горячей воды. По их словам, они не получали уведомлений об отключении и узнали о проблеме, когда попытались воспользоваться горячей водой. Это уже третий случай отключения горячего водоснабжения в доме №24 на улице Восстания за лето, рассказали «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

По словам жительницы дома №17 на улице Кулахметова, у них уже четвертое отключение за текущий летний период. Она также отметила, что в городе периодически происходят аварии, из-за которых подача воды прекращается на полдня или сутки.

Проблема с горячим водоснабжением затрагивает более 2 тыс. жителей домов на улице Кулагина. Также сообщается, что всего в Московском, Кировском, Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани без горячей воды остались жители 190 многоэтажек — это более 300 тыс. казанцев.

Причиной отключений называется изношенность сетей горячего водоснабжения. В «Татэнерго» сообщили, что с 20 по 24 августа в 1 190 домах города будут проводиться плановые работы по осенней гидравлической опрессовке. Однако некоторые жители отмечают, что сроки отключения горячей воды различаются в разных частях города и не соответствуют заявленным «Татэнерго».

Рената Валеева