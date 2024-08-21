Экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* заочно приговорили к восьми годам лишения свободы

Фото: Динар Фатыхов

Бывшего депутата Госдумы России Дмитрия Гудкова* суд в Москве признал виновным по статье о публичном распространении ложной информации об использовании Вооруженных сил России.

Приговор вынесен заочно, так как Гудков* находится за пределами страны. По сообщению телеграм-канала столичной прокуратуры, суд приговорил его к восьми годам исправительной колонии общего режима.

24 июля 2019 года полиция пришла в квартиру выдвигавшегося в депутаты Мосгордумы оппозиционера Дмитрия Гудкова*. Правоохранители провели обыск у политика. Пресс-секретарь Гудкова* связал обыск с запланированной 27 июля акцией протеста в связи с отказом в регистрации оппозиционеров на выборы в Мосгордуму.

Напомним, 12 августа Басманный суд Москвы заочно приговорил режиссера и драматурга Ивана Вырыпаева* к семи с половиной годам колонии общего режима. Его также обвиняют в распространении заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ.