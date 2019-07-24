Полиция провела обыск у Дмитрия Гудкова

Полиция пришла в квартиру выдвигавшегося в депутаты Мосгордумы оппозиционера Дмитрия Гудкова. Правоохранители провели обыск у политика.

«К Дмитрию Гудкову нагрянул обыск. Куча ментов и прочих отключили все охранные камеры в доме и пытаются войти в квартиру», — написал в Twitter его отец Геннадий Гудков.

Как уточняют «Ведомости», в квартиру оппозиционера пришли 10 полицейских. Пресс-секретарь Гудкова Алексей Обухов связал обыск с запланированной 27 июля акцией протеста в связи с отказом в регистрации оппозиционеров на выборы в Мосгордуму.

Ранее Следственный комитет завел уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома, который прошел 14 июля. Неустановленному кругу лиц вменяется препятствование деятельности избирательных комиссий.