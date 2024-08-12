Режиссер Иван Вырыпаев* заочно приговорен к 7,5 года колонии за фейки об армии

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Басманный суд Москвы заочно приговорил режиссера и драматурга Ивана Вырыпаева* к семи с половиной годам колонии общего режима. Его обвиняют в распространении заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Срок наказания Вырыпаеву* будет исчисляться с момента его задержания на территории России или экстрадиции в страну. Также режиссеру запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов, в течение четырех лет.

Вырыпаев* признан виновным в распространении фейков о деятельности ВС РФ по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Претензии к режиссеру связаны с его высказываниями по поводу конфликта на Украине.

В декабре 2023 года Басманный суд заочно приговорил Вырыпаева* к восьми годам колонии. Однако впоследствии апелляционная инстанция Московского городского суда отправила дело на пересмотр. В России Вырыпаев* объявлен в розыск, он заочно арестован.