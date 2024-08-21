На Камчатке последняя носительница редкого ительменского языка помогла ученым сохранить его

Специалисты-филологи Камчатского государственного университета (КамГУ) им. Витуса Беринга завершили исследование воспоминаний последней носительницы северного диалекта ительменского языка Людмилы Правдошиной. Об этом сообщили в пресс-службе вуза, пишет ТАСС.

Ученые создали на основании рассказов Правдошиной звуковой словарь диалекта, который поможет сохранить уникальный язык. В рамках проекта создан уникальный звуковой словарь северного диалекта ительменского языка, рассказала заведующая лабораторией исследования и сохранения малых языков Института языкознания РАН, ведущий научный сотрудник молодежной лаборатории лингвистической антропологии КамГУ Ольга Казакевич.

— Мы записали тематические списки ительменской лексики со словоформами для звукового словаря. Это уникальный материал, который позволит сохранить не только значения слов, но и их подлинное звучание, — отметила Казакевич.

Правдошина живет в селе Тигиль на одноименной реке. В детстве и юности ей, как и жителям ее родного села Седанка, пришлось пережить два переселения. В 1940 году всем жителям было поручено разобрать свои избы, сделать из них плоты и переехать вниз по реке. А затем, в 1952 году, переселение повторилось, еще ниже по течению, в Тигиль.



После выхода на пенсию Правдошина зарегистрировала родовые земли на территории, прилегающей к ее бывшему родному селу. Ее дети и внуки приезжают туда рыбачить и собирать ягоды.

— История Седанки, рассказанная Людмилой Егоровной Правдошиной, это повествование о способности народа сохранять свою идентичность даже в сложных условиях. Рассказы очевидцев представляют большую ценность для сохранения культурного наследия ительменов, — подчеркнула Казакевич.

Результаты исследования будут использованы учеными КамГУ для создания подробной карты исторических перемещений ительменских поселений, а также для разработки программ по сохранению и возрождению ительменского языка и культуры.

Рената Валеева