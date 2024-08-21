В Казани до середины октября ограничат движение по улице Рихарда Зорге

Фото: Максим Платонов

С 31 августа по 15 октября в Казани будет ограничено движение транспорта на участке улицы Рихарда Зорге, сообщили в комитете внешнего благоустройства исполкома города. Перекрытие связано с реконструкцией участка кабельных линий.

Проезжая часть будет перекрыта в районе домов №95 и №97 по улице Рихарда Зорге. Автомобилистов просят заранее планировать маршрут движения с учетом временных ограничений.

Напомним, в Казани также временно ограничат движение транспорта на улице Сеченова. В районе здания №17а проезд перекроют с 18.00 31 августа до 6.00 1 сентября



Рената Валеева