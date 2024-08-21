Шри-Ланка включила Россию в список стран для безвизового въезда

Фото: Максим Платонов

С 1 октября 2024 года гражданам 35 государств, в том числе России, будет разрешен безвизовый въезд на Шри-Ланку. Об этом сообщил советник Министерства туризма островного государства Харин Фернандо, пишет ТАСС.

В список вошли также Белоруссия, Казахстан, Великобритания, Германия, Нидерланды, Бельгия, Испания, Дания, Польша, Австралия, Индия, Китай, Япония, Таиланд, Малайзия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Иран и другие страны.

Как сообщало ранее ланкийское Управление по развитию туризма, Россия регулярно становится лидером турпотока. В феврале на остров прибыли более 30 тыс. российских туристов, что составило 15% от общего притока иностранных гостей. Шри-Ланка также популярна у граждан Индии, Великобритании и Германии.

16 июля правительство Таиланда приняло решение о введении постоянного безвизового режима для граждан 93 государств, включая Россию.

Рената Валеева