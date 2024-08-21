«Ак Барс» опубликовал состав на турнир Пучкова в Санкт-Петербурге

Фото: Динар Фатыхов

Хоккеисты казанского «Ак Барса» отправились в Санкт-Петербург для участия в предсезонном турнире имени Николая Пучкова. Тренерский штаб взял с командой 26 хоккеистов.

На турнир Пучкова «Ак Барс» отправился с 3 вратарями (Тимур Билялов, Амир Мифтахов, Булат Мухамов), 9 защитниками и 14 нападающими. Также в список вошли 18-летние защитник Арсен Таймазов и форвард Тимофей Жулин.



Чуть позже к «Ак Барсу» присоединятся еще девять молодых игроков.

Турнир Пучкова пройдет с 22 по 29 августа в Санкт-Петербурге. В турнире сыграют «Ак Барс», «СКА» , «Северсталь», «Куньлунь», «Сочи» и олимпийская сборная России. Каждая команда проведет по четыре матча.

«Ак Барс» стартует на турнире Пучкова игрой против «Куньлуня» 22 августа в 15.00 по мск.

Зульфат Шафигуллин