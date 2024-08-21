В Татарстане 4 захоронения претендуют на статус объектов культурного наследия
В Татарстане планируется включить в реестр объектов культурного наследия (ОКН) четыре захоронения. Тендер на проведение государственных историко-культурных экспертиз опубликовали на сайте госзакупок.
В список включены:
- Братская могила летчиков, погибших в 1944 году: 11 февраля 1944 года во время перегона авиационной группы по маршруту Аляска — Сибирь — фронт в Арском районе произошло крушение 13 американских самолетов. Погибли 16 летчиков.
- Могила Мухаммета Магдеева, татарского ученого-литературоведа, писателя и литературного критика, удостоенного звания «Народный писатель Татарстана» в 1993 году.
- Надгробный камень родителей Ш.Марджани, просветителя, богослова, философа и историка, родившегося в 1818 году.
- Могилы воинов, павших при обороне земель Казанского ханства. Захоронения датируются периодом с 1445 по 1450 годы.
Работы по проведению экспертиз планируют завершить до 15 декабря текущего года.
Напомним, что Дом Геркен — Левашова в Казани сегодня внесли в список потенциальных объектов культурного наследия регионального значения. Постройка является частью объекта «Усадьба Геркен — Левашова». А Парк усадьбы Нарышкиных — Паулуччи в Верхнеуслонском районе официально включили в единый государственный реестр (ОКН).
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