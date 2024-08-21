Новости общества

23:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане 4 захоронения претендуют на статус объектов культурного наследия

15:31, 21.08.2024
В Татарстане 4 захоронения претендуют на статус объектов культурного наследия
Фото: Максим Платонов

В Татарстане планируется включить в реестр объектов культурного наследия (ОКН) четыре захоронения. Тендер на проведение государственных историко-культурных экспертиз опубликовали на сайте госзакупок.

В список включены:

  • Братская могила летчиков, погибших в 1944 году: 11 февраля 1944 года во время перегона авиационной группы по маршруту Аляска — Сибирь — фронт в Арском районе произошло крушение 13 американских самолетов. Погибли 16 летчиков.
  • Могила Мухаммета Магдеева, татарского ученого-литературоведа, писателя и литературного критика, удостоенного звания «Народный писатель Татарстана» в 1993 году.
  • Надгробный камень родителей Ш.Марджани, просветителя, богослова, философа и историка, родившегося в 1818 году.
  • Могилы воинов, павших при обороне земель Казанского ханства. Захоронения датируются периодом с 1445 по 1450 годы.

Работы по проведению экспертиз планируют завершить до 15 декабря текущего года.

Напомним, что Дом Геркен — Левашова в Казани сегодня внесли в список потенциальных объектов культурного наследия регионального значения. Постройка является частью объекта «Усадьба Геркен — Левашова». А Парк усадьбы Нарышкиных — Паулуччи в Верхнеуслонском районе официально включили в единый государственный реестр (ОКН).

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также