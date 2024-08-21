Дом Геркен — Левашова в Казани могут включить в список объектов культурного наследия регионального значения

Фото: скриншот акта ГИКЭ

Дом Геркен — Левашова в Казани могут включить в список объектов культурного наследия регионального значения. Постройка является частью объекта «Усадьба Геркен — Левашова». В настоящий момент приказ Комитета Татарстана по охране культурного наследия проходит антикоррупционную экспертизу.

Дом Геркен — Левашова построен в XIX веке. В рамках проекта в список ОКН войдут главный дом, двухэтажный флигель и сама усадьба. Все объекты расположены в Казани по адресу: улица Жуковского дом №5.

На прошлой неделе стало известно, что комплекс зданий спиртзавода маркизов Паулуччи включат в список объектов культурного наследия регионального значения. Тогда документ проекта проходил антикоррупционную экспертизу, она завершилась 14 августа.

Разиль Самигуллин