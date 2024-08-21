В Казани закупят оборудование для исследования образования колеи в асфальте на 9,6 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

ГКУ «Главтатдортранс» выделил на лабораторное оборудования для оценки образования колеи в асфальтобетонных смесях и покрытиях 9,6 млн рублей из бюджета республики. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок.



Поставщик предоставит два основных прибора:

Установка для оценки стойкости к колееобразованию асфальтобетона прокатыванием нагруженного колеса (5 млн рублей). Прибор предназначен для испытаний асфальтобетонных образцов на устойчивость к колееобразованию. Испытания проводятся на воздухе и в водной среде, чтобы оценить влияние влаги.

(5 млн рублей). Прибор предназначен для испытаний асфальтобетонных образцов на устойчивость к колееобразованию. Испытания проводятся на воздухе и в водной среде, чтобы оценить влияние влаги. Вальцовый уплотнитель формования для образцов-плит (4,5 млн рублей). Прибор моделирует процесс уплотнения асфальтобетонной смеси дорожным катком. В результате должны получаться образцы-плиты заданной пористости, площади и высоты для проведения дальнейших испытаний.

Безопасность сотрудников при работе с горячим асфальтом обеспечивается защитным кожухом, подъемным гидравлическим столом и кнопкой экстренной остановки работы уплотнителя.

Поставщик несет все расходы, связанные с доставкой прибора до места, установкой и обучением работников. Место проводимых работ — Казань, ул. Поперечно-Ноксинская, дом 11б.

Напомним, в 2025 году планируется выполнить примерно такие же объемы работ по приведению дорог в нормативное состояние, что и в 2024-м, однако новый проект шире завершающегося.

Дарья Пузикова