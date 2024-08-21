Футболистка Алсу Абдуллина рассказала, почему начала писать стихи
Российская футболистка Алсу Абдуллина рассказала, по какой причине начала писать стихи. Уроженка Татарстана публикует стихотворения в личном телеграм-канале.
— Мне было очень грустно в Лондоне. Хотелось выразить свои эмоции, поэтому начала писать стихи. Сейчас уже редко пишу, потому что все хорошо, — сказала Абдуллина «Чемпионату».
Алсу Абдуллина выступает на позиции защитника в московском «Локомотиве». В 2021 году российская футболистка переходила в английский «Челси».
Абдуллина является уроженкой поселка Актюбинский Азнакаевского района Татарстана.
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