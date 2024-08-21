Российские войска освободили Желанное в ДНР
Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Желанное ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
— Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.
Напомним, 20 августа это же подразделение смогло освободить в ДНР населенный пункт Новгородское.
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