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Российские войска освободили Желанное в ДНР

13:15, 21.08.2024
Российские войска освободили Желанное в ДНР
Фото: Мария Зверева

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Желанное ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

— Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Напомним, 20 августа это же подразделение смогло освободить в ДНР населенный пункт Новгородское.

Галия Гарифуллина

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