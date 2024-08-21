Исследование: в Татарстане вырос спрос на автомобили с пробегом

Фото: Максим Платонов

В течение лета наблюдается повышенный спрос на автомобили с пробегом возрастом 10–15 лет. Аналитики считают, что это связано с желанием многих автовладельцев отложить покупку новой машины. Об этом сообщается в исследовании сервиса «Авто.ру».

Самая быстрая продажа на вторичном рынке — Lada Granta (416 тыс. рублей), она продается за 29 дней. Другие модели Lada также пользуются спросом: Kalina (312 тыс. рублей), Priora (343 тыс. рублей) и Kalina второго поколения (495 тыс. рублей) продаются за 33–35 дней. Lada 2114 (232 тыс. рублей) раскупают за 38 дней.

Покупку иномарок татарстанцы обдумывают чуть дольше. Седаны Kia Rio третьего поколения (887 тыс. рублей) и Volkswagen Polo пятого поколения (782 тыс. рублей) продаются в среднем за 37 дней. Ford Focus третьего поколения (838 тыс. рублей) находит нового владельца за 39 дней.

Среди новых автомобилей лидируют китайские кроссоверы. Changan CS55PLUS ( 2,7 млн рублей) продается за 26 дней. Chery Tiggo 7 Pro Max (2,9 млн рублей) и Chery Tiggo 4 Pro (2,4 млн рублей) также пользуются спросом и приобретаются через 27 и 31 день соответственно. Omoda C5 (2,8 млн рублей) уходит к новому владельцу за 32 дня, а Changan CS35PLUS (2,3 млн рублей) — за 41 день.

Напомним, самым востребованным легковым автомобилем с пробегом стал седан LADA 2107 — за первое полугодие 2024 года было куплено 62,7 тыс. таких машин. По итогам января — июня 2024 года жители РФ приобрели 2,75 млн подержанных машин, что чуть меньше (-0,2%), чем за тот же период 2023 года.

Дарья Пузикова