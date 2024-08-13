Назван рейтинг подержанных автомобилей, которые россияне покупают чаще всего

Фото: Максим Платонов

Самым востребованным легковым автомобилем с пробегом является седан LADA 2107 — за первое полугодие 2024 года было куплено 62,7 тыс. таких машин, пишет «Автостат».

На втором месте — хэтчбек 2114 («Самара-2»), который приобрели 59,1 тыс. раз. За ним следуют два корейских автомобиля — Kia Rio и Hyundai Solaris (55,8 тыс. и 54,3 тыс. экземпляров соответственно).

Пятое место занимает Ford Focus, который был продан в количестве 51,1 тыс. штук. В десятку лидеров также вошли LADA 2170 «Приора», внедорожник LADA 4x4, Toyota Corolla, Toyota Camry и LADA 2110.

По итогам января — июня 2024 года жители РФ приобрели 2,75 млн подержанных машин, что чуть меньше (-0,2%), чем за тот же период 2023 года.

В Татарстане в июле этого года лидерами продаж на вторичном рынке автомобилей стали французские, корейские и отечественные модели бюджетного и среднего сегментов, в то время как машины класса люкс не вошли в список.