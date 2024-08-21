Агент канадского хоккеиста Блэйза опроверг слухи о переговорах с «Ак Барсом»

Фото: Динар Фатыхов

Представители канадского нападающего Самуэля Блэйза не вели переговоров с «Ак Барсом». Соответствующее заявление сделал агент хоккеиста Иван Ботев.



Блэйза предлагали «Ак Барсу» чуть ранее, но никаких переговоров о переходе игрока не состоялось.

— Я предлагал Блэйза менеджменту «Ак Барса». Мы встречались с Маратом Валиуллиным в Мытищах на игре с «Куньлунем». Я подробно рассказал ему о Самуэле. С удивлением прочитал новость, что он может стать игроком Казани. Могу сказать, что на сегодня никаких переговоров с «Ак Барсом» не было и нет, — заявил Ботев Metaratings.ru.

Ранее некоторые источники сообщали об интересе «Ак Барса» к нападающему Самуэлю Блэйзу. 28-летний хоккеист прошлый сезон провел в НХЛ за «Сент-Луис». В 53 матчах регулярного чемпионата НХЛ форвард набрал 7 (1+6) очков.



Зульфат Шафигуллин