Лыжница Вероника Степанова объявила о приостановке карьеры из-за беременности

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова объявила о приостановке карьеры из-за беременности. Лыжница пропустит лыжный сезон — 2024/25. Об этом Степанова сообщила в своих соцсетях.

— В наступающем сезоне у Кубка России по лыжным гонкам будет новый обладатель. Я временно перехожу на новую работу — и иду к главному золоту в жизни: готовлюсь стать мамой. Увидимся на лыжне в олимпийском сезоне 2025/26, — написала лыжница.

В прошлом сезоне Степанова выиграла общий зачет Кубка России по лыжным гонкам. Также в ее активе три золотые медали на Спартакиаде-2024 и три золота на чемпионате страны в Малиновке.

В мае Степанова вошла в состав сборной Татарстана, куда перешла из команды Архангельской области.

Зульфат Шафигуллин