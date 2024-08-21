Госдума внесла законопроект о компенсации стоимости ОСАГО для инвалидов I группы и детей-инвалидов

Фото: Дарья Пинегина

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий полную компенсацию стоимости ОСАГО для инвалидов I группы и детей-инвалидов. Инвалиды II и III групп получат 50%-ную компенсацию.

Компенсация предоставляется на один автомобиль, если им пользуется инвалид и не более чем два водителя, указанных в договоре ОСАГО.

Субъекты России вправе вводить для инвалидов дополнительные меры социальной поддержки, включая полные компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования, предоставляемые за счет средств бюджета соответствующего субъекта страны.

Авторы законопроекта объясняют свою инициативу необходимостью смягчения финансового бремени для инвалидов, особенно для тех, кто имеет транспортные средства по медицинским показаниям. Рост стоимости ОСАГО также стал фактором, мотивировавшим депутатов ЛДПР к разработке законопроекта.

Выплата компенсаций будут осуществляться Фондом пенсионного и социального страхования России.

Напомним, что Российский Союз Автостраховщиков (РСА) представил рэнкинг регионов по доле договоров обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), переданных в перестраховочный пул. Первое место по этому показателю занял Дагестан: в перестрахование было передано 86,4% всех заключенных в регионе договоров автостраховки.



Анастасия Фартыгина