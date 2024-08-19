РСА назвал регионы с самой высокой долей риска высокоубыточных договоров ОСАГО

Фото: Динар Фатыхов

Российский Союз Автостраховщиков (РСА) представил рэнкинг регионов по доле договоров обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), переданных в перестраховочный пул.



Первое место по этому показателю занял Дагестан: в перестрахование было передано 86,4% всех заключенных в регионе договоров ОСАГО. На втором месте оказалась Чеченская Республика, где этот показатель составил 71,3%. При этом средняя доля договоров ОСАГО, передаваемых в перестраховочный пул, в целом по России составляет 9,5%.

Третье место по доле переданных в перестраховочный пул договоров ОСАГО занимает Кабардино-Балкарская Республика — в пул было передано 54,2% договоров ОСАГО, заключенных в регионе.

При этом в самых крупных городах России — Москве и Санкт-Петербурге — отмечаются низкие показатели доли, передаваемой в перестраховочный пул: в Москве в пул передано 5% договоров, в Санкт-Петербурге — 3,9%.



Напомним, что, по данным РСА, на 1 апреля 2024 года в России оформили 2296 краткосрочных полисов ОСАГО. Это составляет всего 0,7% от общего количества полисов. Чаще всего такие полисы оформляются на максимально возможный для них период — три месяца.



Анастасия Фартыгина