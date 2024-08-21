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Иран подал заявку на получение статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС

10:25, 21.08.2024
Иран подал заявку на получение статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС
Фото: Артем Гафаров

Иран официально запросил статус государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ЕАЭС.

Запрос Ирана был рассмотрен на видеоконференции под председательством министра по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева.

Участники консультаций положительно оценили развитие торгово-экономических отношений между Ираном и странами-членами ЕАЭС, приветствуя инициативу Тегерана о получении статуса наблюдателя.

Напомним, что президент России Владимир Путин пригласил главу Ирана Масуда Пезешкиана на саммит БРИКС, который пройдет в Казани.

Анастасия Фартыгина

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