Новости общества

12:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Владимир Путин пригласил главу Ирана Масуда Пезешкиана на саммит БРИКС

20:00, 19.08.2024
Владимир Путин пригласил главу Ирана Масуда Пезешкиана на саммит БРИКС
Фото: Артем Гафаров

Президент России Владимир Путин пригласил главу Ирана Масуда Пезешкиана на саммит БРИКС, который пройдет в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МИД Ирана Насера Канани.

— Мы получили официальное приглашение от Путина для участия Пезешкиана в саммите БРИКС, — привел его слова один из местных телеграм-каналов.

На прошлой неделе президент Боливии Луис Арсе получил официальное приглашение посетить саммит БРИКС, который пройдет в октябре этого года в Казани. По словам представителя посольства, власти Боливии выразили желание присоединиться к объединению еще в прошлом году на саммите БРИКС в Йоханнесбурге.

Разиль Самигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также