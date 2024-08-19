Владимир Путин пригласил главу Ирана Масуда Пезешкиана на саммит БРИКС

Фото: Артем Гафаров

Президент России Владимир Путин пригласил главу Ирана Масуда Пезешкиана на саммит БРИКС, который пройдет в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МИД Ирана Насера Канани.

— Мы получили официальное приглашение от Путина для участия Пезешкиана в саммите БРИКС, — привел его слова один из местных телеграм-каналов.



На прошлой неделе президент Боливии Луис Арсе получил официальное приглашение посетить саммит БРИКС, который пройдет в октябре этого года в Казани. По словам представителя посольства, власти Боливии выразили желание присоединиться к объединению еще в прошлом году на саммите БРИКС в Йоханнесбурге.

Разиль Самигуллин