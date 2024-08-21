За последние сутки в 12 регионах России ликвидировали 39 лесных пожаров

Фото: Максим Платонов

За минувшие сутки в 12 регионах России было потушено 39 лесных пожаров. На текущий момент проводятся работы по тушению 200 пожаров в 11 регионах страны, докладывает Федеральная «Авиалесоохрана».

В ликвидации возгораний задействованы 3 771 человек, 396 единиц техники и 27 воздушных судов. Для мониторинга ситуации используются 42 воздушных судна.

На данный момент режим ЧС введен в пяти регионах, а особый противопожарный режим действует в 60 субъектах Российской Федерации. взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

Для стабилизации лесопожарной обстановки в Забайкальском крае, Республике Саха (Якутия) и Республике Тыва привлечено 1 126 работников Федеральной «Авиалесоохраны» и спецучреждений по охране лесов регионов.

На данный момент режим ЧС введен в пяти регионах, а особый противопожарный режим действует в 60 субъектах Российской Федерации.

Олег Исаков