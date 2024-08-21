Сегодня в Казани будет облачно и без осадков — воздух прогреется до +22 градусов
Сегодня в Казани прогнозируется облачная погода, днем без осадков. Ветер западный, северо-западный 6—11 м/с, днем местами кратковременные усиления 15—18 м/с.
Максимальная температура воздуха днем составит от +20 до +22˚С.
Ночью и утром на территории Татарстана ожидается туман, а днем сильные порывы ветра до 15—18 м/с. Температура воздуха днем составит от 19 до 26 градусов тепла.
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