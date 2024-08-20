Воспитанника казанского «Рубина» вызвали в сборную России по футболу U-21

Воспитанника казанского «Рубина» Илью Рожкова вызвали в сборную России по футболу U-21. В ближайшее время игрок отправится во Вьетнам в город Ханой, где пройдут матчи, сообщает пресс-служба клуба.

Сборная России U-21 сыграет против своих сверстников из Вьетнама. Матчи пройдут 6 и 9 сентября.

Напомним, Илью Рожкова также вызывали в сборную в марте. Тогда в список национальной команды попало 23 футболиста. На сборах в Уругвае национальная команда провела три матча.

Разиль Самигуллин