В Казани в новом 186-м лицее провели проверку пожарной безопасности

В Казани в новом 186-м лицее провели проверку пожарной безопасности. Учебное заведение является одним из новейших учреждений города. Здание построено с учетом самых последних требований пожарной безопасности. В школе оборудованы эвакуационные выходы, система оповещения и пожаротушения, а также установлены лифты для маломобильных учеников, которые автоматически спускаются на первый этаж в случае пожара, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ

Сегодня школу проверили инспекторы госпожнадзора. Процедура проверки является обязательной и проводится ежегодно. В здании лицея одновременно с нажатием кнопки тревоги включается автоматическая система дымоудаления. За специальными решетками находятся вентиляторы, предназначенные для вытяжки дыма и угарного газа. К моменту начала работы системы в школу уже направляются пожарные расчеты, максимальное время прибытия которых составляет 10 минут.

Также в рамках проверки учебных заведений были рассмотрены вопросы соблюдения санитарных норм. Роспотребнадзор выдал предписания 358 школам за неудовлетворительное состояние, ветхость и неготовность к приему учеников. Из них восемь школ не исправили ситуацию.

Напомним, перед началом учебного года сотрудники пожарного надзора провели более 1 400 профилактических визитов в образовательные учреждения Татарстана. Они проверяли, насколько хорошо соблюдаются правила пожарной безопасности. В результате было обнаружено 107 нарушений на 70 объектах.

Разиль Самигуллин