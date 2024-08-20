Рамис Музипов: школы сами решат, как реализовать запрет на телефоны

Фото: Динар Фатыхов

В новом учебном году в школах Татарстана произойдет ряд изменений, одно из которых — запрет телефонов. Об этом сообщил замминистра образования и науки республики, руководитель департамента надзора и контроля в сфере образования Рамис Музипов на пресс-конференции «Снова в школу».



— После уроков, после школы никому не возбраняется использование телефонов. Но для учебного процесса сотовые телефоны запрещены. Теперь это полномочия не школы, а требование закона, — сказал Рамис Музипов.

Он объяснил, что школы сами решат, как именно реализовать новое правило.

— Вопрос организации оставлен на откуп самим образовательным организациям. Они самостоятельно принимают решения о том, каким образом лучше будет организовать процесс: собирать в начале [урока] или складывать в какие-нибудь ящички. Есть, возможно, другие формы, — заявил спикер.

На вопрос о том, какие санкции предусмотрены для нарушителей, Рамис Музипов ответил, что у учителей есть одна мера: педагогическое воздействие.



Напомним, в декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий школьникам пользоваться телефонами на уроках. Использовать смартфоны ученикам разрешат только в экстренных ситуациях.

Дарья Пузикова